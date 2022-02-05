محافظ قنا يستقبل وفد الصحة استعدادا لبدء حملة تنظيم الأسرة

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم السبت، كل من الدكتورة بيت شوا أون رئيس المشروع والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق لهما ، لمتابعة نتائج ومؤشرات المشروع داخل المحافظة.
وأضاف الداودى حسب بيان أن وزارة الصحة بصدد اطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بدءا من الأحد المقبل الموافق 13 فبراير الجارى، داعيا سيدات قنا إلى التوجه إلى أقرب وحدة صحية أثناء فعاليات الحملة، لأخذ وسيلة التنظيم المناسبة، موجهًا بضرورة إعداد تقرير شهرى بنتائج مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة لتحديد التدخلات اللازمة حال حدوث قصور فى المؤشرات المستهدفة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، إن وزارة الصحة لديها خطة لتنظيم الأسرة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة ، تستهدف من خلالها خفض المواليد بعدد 500 الف مولود سنويا، موضحًا أن نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمحافظة حاليا تصل إلى 31٪، مؤكدا سعى وزارة الصحة إلى زيادة نسب الإستخدام لتصل إلى 60٪ بحد أدنى ، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى زيادة أنواع الوسائل المستخدمة فى تنظيم الأسرة من 9 وسائل إلى 14 وسيلة بهدف التيسير على السيدات ممن يرغبن فى التنظيم.
وأضاف عباس أنه تم افتتاح مركز تدريب تنظيم الأسرة بمستشفى قنا العام لتدريب رؤساء أقسام النساء والتوليد، والأطباء الأخصائين للنساء والتوليد بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، للتوسع فى تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة نسب استخدام وسائل التنظيم وأعداد السيدات المسجلين.
وبدورها أوضحت بيت شوا أون، أن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، يهدف الى زيادة الاستخدام الطوعى لخدمات تنظيم الأسرة من خلال تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانا.
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