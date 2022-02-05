مدبولى يشهد التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولته فى مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، وانتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات فى العديد من القطاعات، وبلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبقى مساحة شاغرة تبلغ حوالى 3263.3 فدان.





وأكد مدبولى، أن هناك اهتماما شديدا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم إقامة نشاط صناعى موسع بمدينة العلمين الجديدة، جنبا إلى جنب، مع النشاط السياحى والسكنى الذى تشهده المدينة، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة الصناعية لبدء تشغيل المصانع واستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل، وأنشطة تخدم استدامة المدينة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف الأراضى الصناعية المخصصة بالمنطقة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص مساحة نحو 1595 فدانا لتنفيذ مصنع للبتروكيماويات، وصدر لها قرار التخصيص وتم تسليم قطعة الأرض بالكامل لصالح المطور، ثم مساحة 652.8 فدان لصالح المطور الصناعى IDG، وتم تسليم 500 ألف م2 من المخصصة كمرحلة أولى، وتم صدور رخصة لمبنى خدمات، وكذلك مساحة 1.62 فدان، لإقامة مصنع لصالح شركة كونكريت، وتم تسليم الأرض بالكامل وإصدار الرخصة.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المرافق بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتشمل الطرق الرئيسية، وشبكات المياه، والصرف الصحى، والرى، وتصل نسب تنفيذها لنحو 95%، حيث تستهدف المدينة عددا من الانشطة من بينها الصناعات الهندسية، وصناعة مواد البناء، والصناعات الدوائية، ومستحضرات تجميل، وصناعات غذائية، والتعبئة والتغليف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالتنمية السياحية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية.

وتم التاكيد على انه يتم تنفيذ عدد من المزايا التكاملية لجذب المستثمرين واستمرارية مشروعاتهم، حيث تعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع القائمة على التنمية الشاملة، التى تقدم مزايا نوعية ، وتوفير الاستدامة، وتمت الاشارة الى أنه من بين تلك المزايا القطار السريع، الذى يربط بين البحر الاحمر، والبحر المتوسط، مرورا بمجتمعات عمرانية ومدن جديدة، الى جانب عدد من الموانئ الجافة، والمطارات ومحاور الطرق.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من كريم سامى سعد، رئيس مجلس ادارة شركة IDG التى تتولى مهمة المطور الصناعى فى المنطقة الصناعية، الذى اوضح ان الشركة تتولى تطوير مساحة 22 مليون م2، وتستهدف تنفيذ 3 تجمعات صناعية متكاملة ومستدامة، ستشهد مشاركة نحو 192 مستثمراً، لافتاً الى أنه تم تنفيذ عدد من المصانع، فضلاً عن غيرها تحت الانشاء.

وأضاف رئيس الشركة أنها تنفذ أول تجمع صناعى ذكى بمدينة العلمين الجديدة، التى تقدم العديد من الحلول الذكية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن التجمع سيقدم حزمة من الخدمات الإدارية والاجتماعية تضمن تهيئة بيئة صناعية متميزة تساعد المستثمر على ممارسة نشاطه دون أعباء.

كما تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالمنطقة الجنوبية لخدمة مدينة العلمين الجديدة، بطاقه 90 ألف م3 /يوم، واستمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ، وتمت الإشارة إلى أن نسبة إنجاز المحطة بلغت 95%، كما شهد خلال تفقده للمحطة بدء التشغيل التجريبى بالمحطة بعد إطلاق التيار الكهربائى للمعدات المكونة لها، كما تم استعراض موقف تنفيذ مسار خطوط الصرف الصحى، وتمت الإشارة إلى أنه من المتبقى تنفيذ 3 آلاف متر، من المستهدف بخط الطرد بقطر 1000 مم والذى يصل إلى 11700 متر، كما تم انتهاء تنفيذ خطوط الإنحدار إلى محطه الرفع رقم 1 بأقطار 1200 و 1500 مم، ومتبقى 800 متر من خط الانحدار بقطر 1800 مم.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن محطة المعالجة الثلاثية تعتمد على المعالجة البيولوجية وتتميز باستخدام تقنية تتيح استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة، وتضم معملا مجهزا بالأجهزة الحديثة لضمان جودة المعالجة، إلى جانب ذلك تتكون المحطة من منظومة للمراقبة والتحكم الآلى ومتابعة دورية للقياسات لجميع مراحل المعالجة.