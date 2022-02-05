النائب أحمد مهنى : العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا مميزًا خلال السنوات الماضية

/677500/النائب-أحمد-مهنى--العلاقات-المصرية-الصينية-شهدت-تطورا-مميزا-خلال-السنوات-الماضية

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين والتى هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، واللقاء الذي جمعه بنظيره الصيني "شي جين بينج" هو السابع بينهما، ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم حاليا بالتميز، خاصة وأنه تم رفعها في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة الدولتين للعلاقات الثنائية.

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وأضاف "مهني"، في بيان له، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تعكس مدي عمق العلاقات الوثيقة والإستراتيجية التي تربط مصر والصين. وأردف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي حريص على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مشاركة السيسي في القمم الدولية :

وأشار"مهنى" كما تعد زيارة حرص الرئيس الصيني "شي جين بينج" على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي تستضيفها بكين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وكذلك الاهتمام المصري بالعلاقات مع بكين في ظل اتجاه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع القوى المهمة في شرق آسيا لاسيما الصين.

قمة مصرية صينية :

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد صباح اليوم، في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين، مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس إلى بكين، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، مثمنًا في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.