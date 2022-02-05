/677483/نشرة-أخبار-الفن-بسمة-تتعرض-للهجوم-بسبب-تصريحها-عن-الرضاعة-لميس-سلامة-تستغيث-بسبب-كورونا-وهذه-حقيقة-تغير-ملامح-ياسمين-عبد-العزيز

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والتي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

بسمة في مرمى الإنتقادات بعد تصريحها عن الرضاعة

أثارت الفنانة بسمة الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية ضيفة بعدما تحدثت عن طفلتها الصغيرة خلال برنامج الستات، معلنة عن رفضها للرضاعة الطبيعية قبل الإنجاب، فقالت: "أنا مش هالعب دور البقرة في حياة حد"، ورغم محبتها لابنتها عند ولادتها، لكنها لم تكن تعلم كيفية التعامل مع الأطفال في هذا الوقت، وكانت ترفض إرضاعها طبيعي في الأيام الأولى، مشيرة:"كانوا بيجروا ورايا عشان أرضعها".

وبعد دقائق قليلة من تصريح بسمة بدأ رواد السوشيال ميديا في تداول جملتها، في برنامج الستات: “أنا مش هارضع عشان أنا مش بقرة”، دون استكمال باقي الحوار، مما جعل الناس تغضب وتهاجمها بشكل عنيف وجارح.

أعربت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن استيائها من الأنباء المحرفة بشأن تصريحاتها الأخيرة ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، والتي تفيد بها بأن الفنانة منى زكي زكي والفنانة غادة عادل نجوا في إثبات موهبتهم رغم الظروف الذي مر بها جيلها.

وكتبت رانيا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «أنا حواري الأخير في mbc مثلا، بعض المواقع أخدت الكلام بمنتهى الأمانة زي ما قولته، وفي ناس تانيه حطت منشتات مستفزة، لما المذيعة بتسألني إن جيلنا ناس كتير اتهرست علشان الظروف السياسية اللي مرت علي مصر في الـ 10 سنين اللي فاتوا، قولت طبعا كتير مننا تأثر في مشواره الفني لكن مثلا منى زكي وغادة عادل، أثبتوا نفسهم، فيبان في المانشن إني بحقد على غادة ومنى، وأنهم أخدوا فرصة الجيل وإحنا لا.. وحقيقي شيء مقزز، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحرف الكلام عن مواضعه».

ياسمين عبد العزيز تثير حيرة الجمهور بسبب تغير ملامح وجهها

وأثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل منذ أكثرمن 24 ساعة، بفيديو كانت قد قامت بتصويره لنفسها، مستخدمة فيلتر غير في ملامح وجهها، وأظهر شفايفها منفوختان بشكل مثير وخديها ممتلئان، دون التعلق عليه بأي شيء، ومن هنا بدأ الجمهور بتدوال لقطات من الفيديو عبر صفحاتهم معربين عن غضبهم من شكل ياسمين عبد العزيز المتغير، وأصبحت ياسمين عبد العزيز تريند جوجل حتى الآن.

ولم توضح ياسمين حقيقة الأمر للجمهور، وجعلت حيرتهم تزادد حتى الآن، وبدأو في التساؤل حول هل هذه عملية تجميل أجرتها ياسمين عبد العزيز مؤخرًا، أم فيلتر من المتوفرين على موقع إنستجرام، قائلين: «يارب يكون فلتر».

إصابة لميس سلامة بفيروس كورونا

كشفت الإعلامية لميس سلامة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أنه علمت تلك الأنباء مؤخرا بعد وصول الفيروس للرئة وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

المطربة أسما لرزق تستعد لتسجيل القرآن بصوتها

أعلنت المطربة المغربية اسما لرزق عن استعدادها لتسجيل القرآن الكريم بصوتها، خلال الفترة القليلة المقبلة، متخذه تسجيلات قديمة للمطربة القديرة أم كلثوم أثناء تلاوتها القرآن الكريم مبررا لها، مؤكدة على أنها تعلمت أحكام تلاوته وتجويده وهي طفلة صغيرة، مشيرة الي أن هناك بعض التسجيلات القليلة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي ترتل بعض أيات الذكر الحكيم بصوتها، وأن هذه التسجيلات ظهرت في وجود كبار علماء ومشايخ الأزهر الشريف ولم يعترض أحدهم علي تلاوتها القرآنية.