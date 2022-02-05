/677496/راغب-علامة-ضيف-برنامج-حبر-سري-لأسما-إبراهيم

يستعد الفنان راغب علامة للحلول ضيفا على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة راغب علامة مع اسما إبراهيم في برنامج حبر سري

ويكشف راغب علامة خلال الحلقة، عن العديد من الأسرار بشأن حياته الفنية والشخصية، ومن المقرر أن يتغنى بعدد من أشهر أغنياته.

الفنان راغب علامة يعلق على الوضع اللبنانين

من ناحية أخرى أعرب الفنانة اللبناني راغب علامة عن استيائة من الوضع اللبناني، ارتفاع الأسعار، فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة يصف بيها الوضع اللبناني الحالي بأنه " مضحك ومبكي" في آنٍ واحد، وقال:" المشهد اليوم مضحك ومبكي.وشر البلية ما يضحك.! السلطةً بكل جماعاتها تتظاهر ضد الشعب"، وأستكمل متعجبًا من الهدوء الغير مبرر لجميع فئات الشعب، وقال:" عني وصل الدولار ل ٣٣٠٠٠ وما شفنا احتجاجات الاتحاد العمالي ولا غيرهم من الاتحادات"، وخرج بتفسير ذلك الهدوء من وجهة نظره،

وأضاف: " إقفال الشوارع في وجه الناس هي معركة برأي وميقاتي"، ودعا الله أن ينجد الشعب اللبناني من هذا البلاء الذين يدفعون ثمنه.

واختتم: "الله يساعد الناس ويخلصهم من هالوضع دايماً بيدفعوا الثمن".

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها راغب عن رأيه ضد الحكومة اللبنانية الحالية، ولكنه سبق وكتب راغب علامة عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" عن الخطة الحكومة اللبنانية فى رفع اسعار البنزين، قائلاً:" خطة رفع سعر المحروقات في لبنان يتم تنفيذها الان على قطاع الانترنت، قطع الانترنت في بيروت هو تهديد مباشر من الحكومة للشعب".

وأضاف راغب:" لانهم في اول جلسة لمجلس الوزراء قد يرفعوا السعر أضعافًا واضعاف، التهديد هو: ايها الشعب المسروق، لو اعترضتم فلن يكون عندكم انترنت.. عاش زعماء الطوائف".

يشار إلى أن راغب علامة طرح مؤخرا أغنية "فورا غرام" والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.

ضيوف برنامج حبر سري

وكانت قد استضافت اسما إبراهيم عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم أصاله و هاني شاكر وأحمد السقا و نوال الزغبي و صابر الرباعي و فيفي عبده و أحمد فهمي و حسن الرداد.