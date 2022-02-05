/677495/رئيس-الوزراء-بتفقد-الحي-اللاتيني-ومتابعة-مشروعات-الإسكان-بمدينة-العلمين-الجديدة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، جولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحي اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد احد نماذج الوحدات والتشطيبات.

دوت الخليج

الدكتور عاصم الجزار أكد خلال الجولة ، أن الحي اللاتيني يتكون من 6 مناطق، بواقع 65 مجمعا سكنيا، تضم 220 عمارة سكنية ومناطق خدمية متميزة، بإجمالي يصل إلى نحو 12.5 ألف وحدة، حيث يتم استكمال أعمال الهيكل الخرساني بنسبة إنجاز 92%، كما سيتم الإنتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلي بنهاية مارس 2022.

نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن مدينة العلمين الجديدة تشهد أيضاً تنفيذ الكمبوند السكني "مزارين" بمساحة 700 فدان، والذي يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بالإضافة إلى مسطحات تجارية وخدمية بإجمالي عدد 618 فيلا و552 شاليه و22 عمارة.

مشروع الداون تاون

وخلال الجولة، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة العلمين الجديدة تشهد أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الإسكان، من بينها تنفيذ مشروع الداون تاون، ويتكون من عدد 40 عمارة سكنية بإجمالي عدد 1320 وحدة، بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع، وجار أعمال تركيب المصاعد، مضيفا أن منطقة أبراج الداون تاون، تشهد تنفيذ برج أيقوني بإرتفاع 250 مترا، وعدد 4 أبراج أخرى، بإرتفاع 200 متر، وجار تنفيذ أعمال الأساسات، حيث يتم التنفيذ من خلال الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة الإدارية.

تنفيذ عمارات الإسكان المتميز

وأشار الدكتور عاصم الجزار أن منطقة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ عمارات الإسكان المتميز بإجمالي عدد 80 عمارة حيث تم تسليم عدد 45 عمارة للمستفيدين وجار الانتهاء من تنفيذ عدد 35 عمارة أخرى وكذلك تضم عدد 128 عمارة سكن مصر حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2 وسيتم الانتهاء منها 30/06/2022.

وكان قد واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبقي مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان.