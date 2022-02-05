/677493/الثلاثاء-المقبل-عزاء-جلال-الشرقاوي-بمسجد-الحامدية-الشاذلية

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، موعد عزاء المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 4 من شهر فبراير.

دوت الخليجيرصد موعد ومكان عزاء جلال الشرقاوي

وكتب الأمير أباظة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عزاء الأستاذ جلال الشرقاوي، الثلاثاء، من مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

تشييع جثمان جلال الشرقاوي

وشُيع جثمان الفنان والمخرج الراحل جلال الشرقاوي، إلى مثواه الأخير بمقابر كلية البنات في مصر الجديدة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود.

إصابة جلال الشرقاوي بكورونا

عبير الشرقاوي ابنة المخرج جلال الشرقاوي كانت أعلنت منذ أسابيع عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وكتبت عبير الشرقاوي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”، قائلة: “بابا أصيب بكورونا و الرئة فيها مشاكل . رجاءآ الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت”.

معلومات حول الراحل جلال الشرقاوي

مخرج مصري في مجال المسرح، ولد 14 يونيو 1943، لديه مسيرة تعليمية حافلة، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، كمل حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج، ليصبح قامة من قامات الفن في مصر والعالم العربي.

أعمال جلال الشرقاوي

قدم جلال الشرقاوي خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال المسرحية فقام بإخراج ما يقرب من 50 عمل مسرحي منهم «هولاكو، دنيا حبيبي، كوتش، أنا متفائل.. وغيرها».

وقدم أيضًا فيلمي موعد مع القدر للفنان محمود ياسين و يسرا ونبيله عبيد، كما قد فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان الكبير عادل إمام والفنان المتألقة شريهان

رحيل جلال الشرقاوي

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة جلال الشرقاوي على لسان ابنته التي كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".