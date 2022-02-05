/677492/تشكيل-الأهلي-بدون-مهاجم-لمواجهة-مونتيري-في-كأس-العالم-للأندية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل النادي الأهلي بدون رأس حربة صريح حيث فضل موسمياني، الاعتماد على ثلاثي متحرك يتبادل بينم الأدوار.

تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري

حارس المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد مغربي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: علي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد وحسين الشحات.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

حكم مباراة الأهلي ومونتيري

واسندت اللجنة المنظمة للفيفا للطاقم المكون من: "الاسترالي كريس بيث كحكم ساحة، ومواطنيه أنطون شتشتينين، وآشلي بيكهام مساعد أول وثان، فيما جاء الفرنسي كليمنت توربين حكما رابعا".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، اليوم السبت في الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد فريق مونتيري عبر قنوات عبر قنوات SSC7 HD

الترددات الناقلة

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.

قائمة الأهلي

تصريحات موسيماني

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأضاف: "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".