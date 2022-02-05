محافظ بنى سويف يبحث تطوير منظومة التعليم الفنى وفقا لرؤية 2030

وأوضح المحافظ حسب بيان، أن اللقاء استعرض تعزيز وتفعيل دور وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دورها فى جميع المدارس، والاهتمام بتوعية الطلاب بأهمية العمل الحر، وريادة الأعمال وذلك من خلال التدريب المتقن لطلاب مدارس التعليم الفنى، وتوفير فرص العمل المتوافقة وتخصصاتهم فور تخرجهم، مع ضرورة التوسع فى تدريب المعلمين وإعداد كوادر من الميسرين من معلمى التعليم الفنى.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد التواب، أن التدريب يأتى من خلال حقائب تدريبية معتمدة ونشر ثقافة الجدارات بالمدارس والاهتمام بورش العمل للطلاب وتنظيم زيارات ميدانية للمصانع لربط الطالب بسوق العمل، لافتا إلى ضرورة قياس النتائج والتواصل مع الطلاب بعد تخرجهم؛ مما يسهم فى قيام الوحدة؛ من خلال انتظام الطلاب بالدراسة، وتعلم إدارة الفرص، وإعداد الخطط البديلة وكذلك تكوين صف ثانى من القيادات وتحقيق الهدف الأمثل للتعليم الفنى بتخريج طالب مدرب ومؤهل لسوق العمل مما يحد من البطالة.
بدورها، أشارت إيمان عبد الحميد مسؤول أول ميدانى محافظة بنى سويف بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، إلى أنه تم تدريب عدد 5882 طالباً من خلال الوحدة، موضحة أن إجمالى عدد المدارس التى تقدم خدمة الإرشاد المهنى 18 مدرسة بالمحافظة، فيما يبلغ عدد المدارس التى يوجد بها وحدات توظيف 4 مدارس، وتعمل على توفير فرص العمل بالمصانع، لافتة إلى قيام الوحدة بإعداد استمارة باحث عن العمل؛ أسفرت عن توظيف 479 من الطلاب و324 من الطالبات.
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