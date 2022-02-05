محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير وكفاءة نادى النهر بتكلفة 4 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة نادى النهر، بمدينة الزقازيق ليمثل متنفساً ومتنزهاً جديداً يليق بأبناء المدينة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول.

وتفقد المحافظ ومرافقوه وفقا لبيان مكونات المشروع حيث قدم المهندس المسؤول بالشركة المطورة شرحاً تفصيلياً عن المشروع وتمت الإشارة إلى أن النادى مُقام على مساحة 1200 متر، ومكون من طابقين ومناطق مفتوحة ومسرح لإقامة الاحتفالات والمناسبات ومطعم ،ومزود بألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومحاط بالأشجار وأعمدة الإنارة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 4 ملايين جنيه.

وأشاد محافظ الشرقية بأعمال تطوير ورفع كفاءة النادى ومراعاة اللمسة الجمالية والحضارية أثناء تنفيذ الأعمال تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة الشرقية بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء مناسباتهم وأوقات فراغهم والاجازات والعطلات الرسمية.

وفى سياق آخر، قرر محافظ الشرقية تشكيل لجان متابعة بجميع مراكز ومدن المحافظة للمرور الدورى على مواقف السيارات على مدار اليوم للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أنه لا يوجد زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس داخل مواقف المحافظة، مشيرا إلى أنه لن يسمح باستغلال المواطنين أو التلاعب بالتسعيرة المحددة، موجها بضرورة وضع ملصقات على سيارات السرفيس والنقل الجماعى مدون عليها خط سير والأجرة المحددة واللأرقام المخصصة لتلقى الشكاوى من المواطنين.

وشدد المحافظ على مديرى المواقف بالتأكد من التزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسيرها الإ بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب بالكمامات الواقية للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من فيروس "كورونا"، موجها فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بشن حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بأنواعه على مدار اليوم، ومدى التزامها بالأسعار الجديدة المحددة ووضع لافتات موضح عليها الأسعار.

وعلى صعيد آخر، أطلقت جامعة الزقازيق قافلة طبية لقرية الديدامون بمركز فاقوس لعلاج المواطنين مجانًا، فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن القافلة تأتى إيمانا بدور جامعة الزقازيق ورسالتها الخدمية والمجتمعية والتى تمتد لقرى ونجوع محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه شارك فى فعاليات القافلة 86 أستاذا واستشاريا فى مختلف التخصصات.