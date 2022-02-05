/677441/أبرزها-اشتباكات-حدودية-الهند-تكشف-أسباب-قرارها-مقاطعة-أولمبياد-بكين

دوت الخليج

وزارة الخارجية الهندية، أكدت في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مبعوثها الرفيع إلى بكين لن يحضر الأحداث الافتتاحية أو الختامية للألعاب، وأرجعت الخارجية الهندية قرارها بمقاطعة الأولمبياد إلى إشراك الصين جندي تابع لقواتها في حمل الشعلة في افتتاح الأولمبياد، موضحة أن هذا الجندي شارك في الاشتباكات الحدودية التي وقعت بين البلدين، والتي راح ضحيتها 20 جنديا من الهند. وزارة الخارجية الهندية أشارت الى انضمامها إلى حلف المقاطعة الدبلوماسية، لأولمبياد بكين الشتوي، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم حلف مقطاعة الأولمبياد الصينية، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا بالإضافة إلى الهند التي انضمت مؤخر للحلف الغربي.

اشتباك في أكتوبر الماضي

صحيفة "إنديان إكسبريس"، كانت أكدت وقوع اشتباك في أكتوبر الماضي، بين دوريات عسكرية هندية وصينية في قطاع تاوانج (ولاية أروناتشال براديش الشمالية) على الحدود بين الدولتين، ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أنه كان قد حدث الاشتباك بين حرس الحدود الهندي والعسكريين الصينيين، قبل 10 أيام بعد أن اقتحم أكثر من 100 جندي من الجيش الصيني قطعة أرض في قطاع تاوانج، وتعتبرها الهند ملكا لها". ووفقا للمصدر فقد استمر الاشتباك عدة ساعات، وقام الجانبان خلاله، بتعزيز قواتهما في المنطقة، بقوات إضافية، وتمت تسوية الحادث، وفصل العسكريين من الطرفين، بعد مفاوضات بين قادة الوحدات الهندية والصينية وفقا للبروتوكولات والآليات المعمول بها، ولم يصب أي من حرس الحدود من الجانبين، خلال هذا الاشتباك.

تكرار الحوادث بالمناطق الحدودية بين الصين والهند

الحوادث من هذا النوع تتكرر بشكل دوري في المناطق الحدودية بين الصين والهند بعد أن خاض البلدان حربا حدودية واسعة النطاق عام 1962، وفي عام 2020، قتل 20 جنديا هنديا في عراك بالأيدي والهراوات والحجارة مع جنود صينيين في جزء من الحدود المتنازع عليها، وقالت الصين إنها فقدت أربعة جنود، حيث يتركز النزاع على المنطقة المعروفة باسم خط السيطرة الفعلية الذي يفصل الأراضي التي تسيطر عليها الصين، والهند من لاداج في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند.