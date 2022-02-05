/677437/بعد-إحالته-إلى-محكمة-الجنايات-السجن-المؤبد-يتنظر-رجل-الأعمال-محمد-الأمين-في-تهم-الاتجار-بالبشر-وهتك-عرض-7-فتيات

النائب العام يأمر بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات بعد فحص هاتفه المحمول وسماع شهادة 13 شاهدا والإطلاع على تقرير الطب الشرعي

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

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وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، إن التهم التي يواجهها رجل الأعمال تحكمها عدد من المواد القانونية المختلفة التي تعرضه في النهاية للعقوبة المشددة أو المؤبد، موضحًا أن المشدد يتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات والمؤبد 20 سنة، لافتًا أنه يمكن للقاضي أن يحكم على المتهم بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

من جهته قال المحامي والمرشح السابق لمجلس نقابة المحامين، ياسر سعد، إن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال محمد الأمين تتضمن في نصها جرائم متعددة، منها التحرش بالأطفال وهتك العرض؛ وهذا من شأنه تغليظ العقوبة الموقعة عليه وفقًا لمواد قانوني العقوبات والإتجار بالبشر، لافتًا إلى أن رجل الأعمال المتهم في هذه القضية قد يواجه حكم بالسجن المؤبد في أقل تقدير، وفقًا لما يتم الاستناد عليه من أوراق للقضية.

قانون الإتجار بالبشر :

تنص المادة 5 من قانون الإتجار بالبشر على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

كما ينص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

قانون العقوبات :

ينص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ووفقًا لذات المادة من القانون تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة التحرش :

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

عقوبة هتك العرض :

جرمت المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد.

أصل الحكاية :

هذا وكانت صفحة "أطفال مفقودة" نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات تفيد بهتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، وسرعان ما تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر الماضي بالواقعة الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات، من خلال سماع أقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة، وكذلك شهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ولشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

وفور ثبوت جدية التهم، أمرت النيابة الكلية في القاهرة الجديدة بإلقاء القبض على رجل الأعمال المذكور، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر، موجهة للمتهم في القضية رقم ١٨٨/ ٢٠٢٢، اتهامات بالتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور، وذلك بعد أن قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه مساء الجمعة الماضية.

من هو محمد الأمين :

ويُعد محمد الأمين، من أقطاب رجال الأعمال في مصر، حيث بدأ في شركة مقاولات تصنع إكسسوارات الحمامات، والمرافق المختلفة، وعمل لفترة طويلة في الكويت، قبل أن يعمل في مصر من خلال شركة استصلاح زراعي، ونال الأمين شهرته الكبيرة من خلال تأسيسه مجموعة قنوات "سي بي سي" وجريدة الوطن.