/677430/جريمة-في-الحي-الهادي-التفاصيل-الكاملة-لمذبحة-الزمالك

مازالت حالة من الغموض تحيط بتفاصيل الجريمة البشعة التي وقعت أحداثها بمنطقة الزمالك، حيث تخلص "شمس" المتهم بارتكاب الواقعة من عروسه بعد اسبوعين فقط من عقد قرانهما .

دوت الخليج

المذبحة الدموية التي جرت أحداثها في حي الزمالك، بدات عندما قرر “شمس” - 22 سنة - التخلص من عروسه بعد عقد قرانه بأسبوعين فقط، كما قرر قتل شقيقته شيرين وزوجها وأصاب والدة عروسه بالرصاص ثم قتل نفسه منتحرًا .

العروس الضحية وزوجة المتهم يتيمة الأب

إحدي صديقات ضحايا حادث مذبحة الزمالك ، اوضحت إن نور العروس الضحية وزوجة المتهم يتيمة الأب وذهبت لاستكمال تجهيرات ما قبل حفل الزفاف بعش الزوجية، مشيرة إلى إن “نور” زوجة المتهم وأولى ضحاياه تم عقد قرانها منذ أقل من أسبوعين ولم يتزوجا وهي من محافظة الدقهلية واتجهت مع والدتها لشقتها بالقاهرة لتقوم بتجهيزها قبل الزفاف الذي كان مقرر أن يكون خلال أسبوع.

أسماء الضحايا

أسماء الضحايا جاءت كالتالي: "شمس. ش. ع" _٢٢ سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله. غ. م" _٢٠ سنة "،شقيقه المتهم المجني عليها" شيرين. ش. ع" البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد. م. أ" بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلي مشرحة زينهم.

إجراءات المعاينة التصويرية ورفع البصمات

من جانبه فريق المعمل الجنائي من إجراءات المعاينة التصويرية ورفع البصمات من موقع جريمة منطقة الزمالك، وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين رجل الأعمال وزوجته فتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه مما أسفر عن مقتل زوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته بطلق ناري في يدها، وأضافت التحريات، أنه عقب سقوط الضحايا أقدم على الانتحار بطلق ناري في فمه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة بدات بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بسماع إطلاق أعيرة نارية بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على 4 جثث داخل شقة وسيدة مصابة بطلق ناري أسفل يديها اليسرى.