/677429/يحتاج-لصوت-حساس-وقوي-المطربة-أسما-لرزق-تستعد-لتسجيل-القرآن-بصوتها

أعلنت المطربة المغربية اسما لرزق عن استعدادها لتسجيل القرآن الكريم بصوتها، خلال الفترة القليلة المقبلة، متخذه تسجيلات قديمة للمطربة القديرة أم كلثوم أثناء تلاوتها القرآن الكريم مبررا لها.

دوت الخليج يرصد استعداد اسما لرزق لتسجيل القرآن الكريم بصوتها

وقالت أسمال رزق في بيان صحفي لها، إنها تعلمت أحكام تلاوته وتجويده وهي طفلة صغيرة، مشيرة الي أن هناك بعض التسجيلات القليلة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي ترتل بعض أيات الذكر الحكيم بصوتها، وأن هذه التسجيلات ظهرت في وجود كبار علماء ومشايخ الأزهر الشريف ولم يعترض أحدهم علي تلاوتها القرآنية.

أسما لرزق: تجويد القرآن يحتاج لصوت حساس

وأكدت أسما رزق أن تجويد القرآن يحتاج الي صوت حساس وقوي ودارس، وشددت علي حماسها في تسجيل القرأن كاملا في القريب العاجل.

معلومات حول أسما رزق

أسما لرزق، فنانة مغربية شاركت في العديد من المهرجانات أبرزها مهرجان فاس للموسيقى الروحية إضافة إلى مهرجانات في فرنسا وتونس. كما سبق لها وأن شاركت في مسابقة أبواب مفتوحة، نجوم ونجوم ومئوية أم كلثوم. وهي خريجة برنامج ستوديو 2m و برنامج نجم الخليج.

المغرب تنتفض بسبب حادث الطفل ريان

البالغ من العمر 5 سنوات، بعدم حل به واقعة أليمه، نتيجة سقوطه في بئر يبلغ عمقه 32 متر منذ ما يقرب من 5 أيام، واحتجازه به حتى الآن.الجدير بالذكر أنه، تعيش دولة المغرب حالة من الذعر خلال تلك الفترة بسبب البالغ من العمر 5 سنوات، بعدم حل به واقعة أليمه، نتيجة سقوطه في بئر يبلغ عمقه 32 متر منذ ما يقرب من 5 أيام، واحتجازه به حتى الآن.

وتشهد هذه الاونة محاولات قيام قوات الإنقاذ المدني في إنقاذ ريان وذلك بحفر بئر موازية بحذر شديد بسبب هشاشة التربة، كما تقوم بتزويد الطفل بالأكسجين عبر قناع تم إنزاله إليه لكن محاولاتها لتزويده بالمياه واللبن فشلت لعدم قدرة الصغير ريان على تحريك جسمه بسبب إصابته بجروح بعد سقوطه في البئر، كما أن يغيب عن الوعى على فترات متقطعة.

الراقصة دينا تناشد بتكثيف الدعاء للطفل المغربي ريان.

الراقصة دينا تعلق على واقعة ريان

وناشدت الراقصة دينا الجمهور والأصدقاء بتكثيف الدعاء للطفل ريان، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بطلب من كل اصدقائي و حبايبي تكثفوا الدعاء من أجل الطفل ريان كلنا نقول يا رب …. يا رب انت قادر على كل شئ. …. يا رب يا حنان يا منان رده لحضن أمه سالم غانم يا رب … اللهم كما أخرجت يونس من بطن الحوت ويوسف من البئر … أخرج ريان و رده الى اهله سالم».