في الذكرى الأولى لرحيله.. نرصد المحطات الفنية لعزت العلايلي

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تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة النجم الراحل عزت العلايلي، الذي أحبته الشاشة وجمهورها، حتى بقى عليها لحين وفاته، وبعد رحيله مازال تاريخه يُحييه من جديد.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول عزت العلايلي تزامنا مع ذكرى رحيله الاولى

بداية عزت العلايلي

ولد الفنان الراحل عزت العلايلي عام 1934، في نصف شهر سبتمبر، وكان هو الأخ الأكبر لأربعة أخوات آخرين، تخرج العلايلي من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبعدها عمل كمعد في البرامج التليفزيونية ولم يعمل في التمثيل مباشرة؛ لأنه كان يرعى أخوته من بعد وفاة والده، حتى جاء فيلم رسالة من إمرأة مجهولة ليكن بابه لشاشة السنيما.

أعمال عزت العلايلي السنيمائية

أصبح الفنان عزت العلايلي نجمًا سينمائيًا، حيث قدم عددًا من الأعمال المهمة في تاريخ الشاشة المصرية، من بينهم: "الأرض" من إخراج يوسف شاهين، الذي يرصد ثورة الفلاحين المصريين على الإقطاعيين عام1933، وقدم فيه دور عبد الهادي عام 1970، "الطريق إلى إلات" عام 1969، الذي يحكي عن أحد العمليات التي قام بها الجيش المصري أثناء حرب الإستنزاف وقدم العلايلي دور قائد العملية، من إخراج إنعام محمد علي، "التوت والنبوت" المأخوذ عن رواية الحرافيش للأديب نجيب محفوظ، ولعب العلايلي دور عاشور الناجي، الرجل البسيط الذي كان يفرض عليه بلطجي المنقة إتاوة ويمارس عليه القهر هو وأسرته، وكان هذا عام 1986 للمخرج نيازي مصطفى.

وقدم العلايلي آخر أعماله السينمائية في عام 2018، بدور محروس برجاس في فيلم "تراب الماس"، عن رواية أحمد مراد التي تحمل نفس الاسم.

العلايلي في الدراما والمسرح

قدم عزت العلايلي عددًا كبيرًا من المسلسلات التليفزيونية والمسرحيات ، وكانت دائمًا ما تناقش قضايا إجتماعية وسياسية مهمة في المجتمع المصري، حتى وإن دار بعضها في إطار كوميدي، فكان آخر أعماله الدرامية التليفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019، وسبقه مشاركة العلايلي في مسلسل "الجماعة"، الذي يعرض تاريخ ونشأة جماعة الإخوان الإرهابية.

أما عن المسرح فشارك الفنان عزت العلايلي بطولة مسرحية "أهلًا يا بكوات" مع الفنان الكبير حسين فهمي عام 2006، بينما تشارك مع كل منعادل إمام، رشوان توفيق وصلاح قبيل في بطولة مسرحية "ثورة قرية".

عزت العلايلي في صاحبة السعادة

أستضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنان القدير عزت العلايلي في برنامجها صاحبة السعادة، قبل وفاة العلايلي بشهر واحد فقط، وتترقوا لعدة جوانب منها الحياة الشخصية لعزت العلايلي وعلاقته بأحفاده، وبعض أعماله الهامة في تاريخ السينما المصرية.

وأثناء الحوار قال العلايلي:"القادم عظيم جدًا"، حيث أنه كان يتحدث عن الشباب في السنيما، من مخرجين وممثلين وكتاب وغيرهم من صناع السينما، وكان متفائلًا بهم، وقال أن الشباب اليوم متفتحين أكثر من الأجيال الماضية، لما يحظون به من وسائل مختلفة للمعرفة والإنفتاح على العالم الخارجي.