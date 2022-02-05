سعفان ومحافظ جنوب سيناء يسلمان 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة...

الدولة المصرية لم تبخل على أبنائها وتوفر أوجه الرعاية لكل محتاج وتقف سنداً لكل ضعيف

رفع قيمة الوثيقة إلي 200 ألف جنيه حماية للأسرة

من المخاطر التى تتعرض لها العمالة في أماكن العمل

تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة

فودة : سعفان راعي العمال فى مصر والخارج

وينتقل لحل مشكلاتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم

قام وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم السبت ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار ،عن مراحل إنشائه ، حيث يحتوي علي حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

كما تناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة ، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلي مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.

وأشاد الوزير، بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزء من التاريخ المصري، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه.

وسلم الوزير والمحافظ 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المتحف والمسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.

وتبادل الوزير ، والمحافظ الدروع ، حيث أهدى "سعفان" درع لـ "فودة" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع إلى سعفان تقديرًا له على جهده الجهيد فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية ورعايته للعمالة غير المنتظمة علي مستوي الجمهورية.

وقال الوزير في مستهل كلمته: إن ما تقوم به وزارة القوي العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.

وأشار الوزير إلي أن الوزارة ساهمت فى المنحة الرئاسية التي قدمت للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بإجمالى مليار و400 مليون جنيه ، إيمانا من الوزارة بأهمية حماية تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر فى بيئات العمل المختلفة .

ولفت الوزير إلي أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال ، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم فى إطار من التعاون بين كافة الجهات .

وكشف الوزير عن أن هناك فئات فى المجتمع غير مستحقة للدعم الذي يقدم للعمالة غير المنتظمة تستولي على الحقوق والمزايا التي تقدم لهذه الفئة ، مما يستدعي معه من مضاعفة الجهد المقدم لخدمتها من كافة الجهات المختصة ، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت خطة شاملة لتسجيل وحصر هذه الفئة من العمالة فى المدن الجديدة، ومنها العلمين الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وجنوب سيناء ، والشرقية وباقى محافظات الجمهورية لتحقيق الهدف المنشود ، وهو الوصول إلى قاعدة بيانات صحيحة متكاملة فى إطارها يتم تقديم أوجه الرعاية المختلفة لتلك الفئة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم .

وأوضح سعفان ، أن الوزارة بدأت فكرة بوليصة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة العام الماضي 2021 بقيمة التأمين 100 ألف جنيه تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وفي العام الحالي 2022 تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف جنيه، ، وما زالت مستمرة ، وذلك بهدف تأمين العامل وأسرته فى حالات العجز الكلي او الجزئي أو الوفاة التى يمكن أن تصيب العامل أثناء تأدية عمله لتعينهم على الحياة ، حيث أن تلك الفئة هى أكثر فئات المجتمع تعرضاً للمخاطر فى عملها ، ومن ثم كان الاهتمام بها واجب على كل الجهات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".

وشدد الوزير علي أن الدولة المصرية لم تبخل على أبنائها فى يوم من الأيام بأي شئ ، وتوفر أوجه الرعاية لكل محتاج ، وتقف سنداً لكل ضعيف ، وحققت التنمية المطلوبة فى كافة القطاعات لتوفير "حياة كريمة" لمواطنيها ، بما يفرض علينا جميعا حبها والحفاظ على أمنها واستقرارها ضد المتربصين بها من أعداء الوطن الناكرين لخيرها والمشككين فى قدرتها على التقدم والازدهار .

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، واصفه بأنه راعي العمال فى محافظات مصر والخارج ، قائلا : أن الوزير يتنقل من مكان لآخر لحرصه على التواجد مع العمال في أماكن عملهم المختلفة للاستماع إلى مشكلاتهم وتحقيق جزء من آمالهم وطموحاتهم وتقديم الرعاية المتكاملة لهم ولأسرهم .

وأبدى المحافظ استعداد كل فرق العمل بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لفئة العمالة غير المنتظمة حتى تحيا "حياة كريمة" فى إطار التوجيهات الرئاسية لحماية ورعاية تلك الفئة .

وتحدث مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مدكور المنفذة للمتحف مقدما الشكر والتقدير ، للوزير والمحافظ على جهودهم الحثيثة لرعاية العمال داخل نطاق المحافظة وفى كل أنحاء الجمهورية ، مؤكداً قدرة الدولة المصرية فى جميع الأوقات على تحقيق التنمية والتقدم وكتابة التاريخ جيلاً بعد جيل .

وأشار مدكور ، إلى أن الشركة تولت مشروع المتحف فى نهاية 2018 وحتى 2020 ، واجهتها خلال تلك الفترة العديد من التحديات والعقبات منها جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من إجراءات احترازية تم تطبيقها على جميع الشركات لحماية العمال وأسرهم من هذا الفيروس ، وقدمت خلالها المحافظة كل الدعم للشركة لتشجيعها على استكمال المشروع في الوقت المحدد .

وأوضح أن المشروع إشترك فيه 650 عاملا ومهندساً وموظفاً ، من جميع محافظات الجمهورية ، على مدار 3 ملايين ساعة متواصلة من العمل والجهد بسواعد مصرية مخلصة ، منهم عمالة منتظمة وغير منتظمة ، موجهاً الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على رعايته المستمرة للعاملين بالشركة من خلال مديريات القوى العاملة فى المحافظات ، وعلى حرصه الدائم على تقديم الرعاية المتكاملة للعاملين بالشركة .