وزيرة التضامن تبحث مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر سبل...

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري وفد من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط برئاسة مدير البعثة الإقليمية السيد فابريزيو كاربوني، وذلك بحضور مدير بعثة اللجنة الدولية في مصر السيد جيروم فونتانه، والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري من أجل دعم الخدمات الإنسانية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث شهد اللقاء عرضًا لأبرز أوجه التعاون بين المؤسستين خاصة في إنشاء المركز الإقليمي للإغاثة في الإسماعيلية والذي يخدم إقليم القناة وسيناء، إضافة إلي أنشطة تنمية سبل العيش للأسر والمساعدات الإنسانية ودعم قدرات الهلال الأحمر المصري في تدريب كوادر من المتطوعين للاستجابة للأزمات والكوارث.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الإنساني الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مصر والشراكة المثمرة مع الهلال الأحمر المصري التي لمسها أفرد المجتمع في البرامج التنموية والمعونات الإنسانية خاصة أنشطة سبل العيش التي ظهرت قيمتها الإنسانية على الأسر الأولي بالرعاية ونتائجها المثمرة في المجتمع ليس فقط على الأسر ولكن على سوق العمل المحلي.

واستعرضت القباج جهود الهلال الأحمر المصري منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا المستجد واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع من خلال الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتوعية الصحية والدعم النقدي وتوفير حقائب النظافة الشخصية وحملات التعقيم والتطهير وتنظيم صفوف متلقي المعاشات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لا يزال مستمرًا في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا والتي قام من خلال الشراكة مع وزارة الصحة بتوقيع بروتوكول تعاون لزيادة مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية من خلال المراكز الطبية الثابتة التابعة للهلال الأحمر المصري، وكذلك مراكز ثابتة في الأسواق الكبرى، وذلك من أجل تيسير وزيادة وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد لجميع افراد المجتمع.