وزير النقل يرافقه محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء محور طولي مروري ...

- الفريق كامل : دراسة فصل عدد 2 حارة مرورية في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم بإتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط واسفلتي للقادم بإتجاه المنصورة .

- الوزير : مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للإستغلال الامثل أسفل الكباري وإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإلمحافظة على حرم الطريق .

- محافظ الدقهلية : أثمن دور وزارة النقل في إحداث طفرة ونقله نوعية غير مسبوقة في مجال الطرق والكباري وتنفيذ عدد من الطرق والمحاور الجديده التي تربط الدقهلية بالمحافظات المجاوره لتقليل المده الزمنية الي اقل من النصف لخدمة المواطنين .

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ عدد من المشروعات القوميه في مجال الطرق والنقل وتنفيذ عدد من المحاور والطرق الجديدة لربط محافظات مصر بعضها ببعض لتسهيل حركة تنقل المواطنين من والي المحافظات ولجذب الاستثمار ودفعة عجلة الإنتاج مما سيعود بالايجاب علي الاقتصاد الوطني ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بجوله تفقديه تابع خلالها أعمال إنشاء محور مروري طولي من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب النائب يسري المغازي والنائب احمد الألفي ، واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر وعدد من قيادات وزارة النقل .

شملت جولة " الوزير " و " المحافظ " تفقد مواقع العمل الخاصة بتنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة و إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4حارات .

وأشار الفريق " كامل الوزير " الي أنه جاري توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

ووجه "وزير النقل " بدراسة فصل عدد 2 حارة مرورية في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم بإتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط واسفلتي للقادم بإتجاه المنصورة .

و تفقد " الوزير " خلال جولته أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع ومنها ( كوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 64% ، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 53% ، وكوبري السافورية بميت غمر والذي بلغت نسبة تنفيذه 15%) وكذلك أعمال إنشاء عدد من الكباري وعمل صناعي على الرياح .

وتابع الفريق مهندس " كامل الوزير " أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للإستغلال الامثل أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق.

كما وجه " الوزير " بضرورة استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبيه والدقهليه للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه الماء المطلوبه للزمامات الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي وحيث تقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المحافظه على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعه من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضيه وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحمايه المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الاراضي الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي .

وثمن " محافظ الدقهلية " دور وزارة النقل متمثلة في الفريق كامل الوزير في إحداث طفرة غير مسبوقة في مجالي الطرق والكباري وتنفيذ عدد من الطرق والمحاور الجديدة التي تربط الدقهلية بالقاهره الكبري وبكافة المحافظات المجاوره والتي بدورها تقلل المدة الزمنية الي اقل من النصف وتحدث سيولة مرورية وتمنع التكدسات علي الطرق الرئيسية مما يخدم المواطنين المسافرين من والي المحافظات المجاوره .