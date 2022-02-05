القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء أ.ح خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مسجد رياض الصالحين بقرية وادى الحاج بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.





وبدأت الفعاليات بمراسم الافتتاح للمسجد أعقبها تأدية الحضور والمدعويين لشعائر صلاة الجمعة، وعقب الصلاة التقى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بشيوخ وعواقل سيناء، وألقى كلمة أكد خلالها على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم الدعم الكامل لإحداث التنمية بسيناء، مشيرًا إلى ما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء، بالتعاون مع الشركات المدنية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشاد محافظ شمال سيناء، بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لأهالى سيناء، مؤكدا أن التعاون بين القوات المسلحة وجميع الجهات المعنية بالدولة قد ساهم فى تغيير وجه سيناء نحو واقع أفضل ومستقبل مشرق.

ومن جانبهم عبر شيوخ وعواقل سيناء، عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقوات المسلحة لمساندتها المستمرة لهم وما قدمته من تضحيات فى سبيل عودة الأمن والأمان بجميع أنحاء مدن وقرى سيناء، وصولاً لإحداث التنمية الشاملة بها.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى سيناء، وعرفانا بما يقدموه من جهود وتضحيات لمساندة الدولة المصرية والقوات المسلحة للحفاظ على راية الوطن وصون أمنه واستقراره.

حضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة شمال سيناء ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وعدد من الشخصيات العامة.