/677422/ننشر-أسماء-المعامل-المعتمدة-لتقديم-شهادات-فحص-PCR-للراغبين-في-أداء-العمرة

كشفت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عن القائمة الأولية للمعامل المعتمدة لدي وزارة الصحة والسكان لإجراء اختبارات فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا الخاصة بالمعتمرين الراغبين في مناسك العمرة لهذا العام.

دوت الخليج

القائمة التي أعلنت عنها وزارة السياحة والاثار شملت معامل: الإدارة المركزية للمعامل، المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفي هليوبوليس، مستشفي القاهرة الفاطمية، مستشفي حميات العباسية، مستشفي القاهرة الجديدة، مستشفي حميات إمبابة، مستشفي حميات الإسكندرية، المعمل المشترك بالشرقية، المعمل المشترك بدمنهور، المعمل المشترك ببني سويف، مركز فيروسات السويس، مستشفي أخميم المركزي، مستشفي الفيوم العام، الإدارة العامة للمعامل المركزية بالدقهلية، مستشفي النجيلة، مستشفي جراحات اليوم الواحد في سمالوط بالمنيا، مستشفي حميات الأقصر، مستشفي حميات أسوان، مستشفي حميات الإسماعيلية، مستشفي حميات بنها، مستشفي حميات بورسعيد، مستشفي حميات دمياط، مستشفي حميات شبين الكوم، مستشفي حميات طنطا، مستشفي حميات قنا، مستشفي الصدر بأسيوط وحدة فيروسات الزعفران، مستشفي شرم الشيخ الدولي، مستشفي الطور العام، المعمل المشترك في سفاجا، معمل مستشفي الغردقة العام، مستشفي الداخلة العام بالوادي الجديد، مستشفي حميات الخارجة بالوادي الجديد، معامل ألفا، معمل الدكتور صقر في دكرنس، معامل ترست، معامل المختبر، معامل البرج، معامل كايروسكان.

الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد في وقت سابق الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

هذه الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وأيضا قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، إلى جانب عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تضمنت الضوابط أيضا آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.

التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة

ونصت القواعد والإجراءات على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة للإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

الجرعة التنشيطية

كما اشترطت هذه الضوابط ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة ب 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.