/677418/أدمن-الهيروين-وأهلكه-سرطان-العظام-لمحات-من-حياة-فاروق-الفيشاوي

يحل اليوم الخامس من شهر فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل العملاق «فاروق الفيشاوي»، الذي رحل عن عالمنا فى شهر يوليو الماضي بعام 2019.

دوت الخليج يرصد مقتطفات من حياة فاروق الفيشاوي تزامنا مع ذكرى ميلاده

من هو فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي، ممثل مصري كبير، ترك أعمال فنية متألقة وخالدة، ولد في 5 فبراير لعام 1952 في أسرة بسيطة بإحدى قرى محافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس فى الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

فاروق الفيشاوي يعيش يتيما من سن ال 11

توفى والد فاروق الفيشاوي عندما بلغ من العمر 11 عامًا، ليعيش يتيم الأب منذ الطفولة، ويتولى شقيقه الأكبر رعياته، إذ أن الفيشاوي أخ ل 4 أخوات، والفيشاوي يعد أصغرهم.

عادل إمام يشهد بداية تألق فاروق الفيشاوي

بدأ الفيشاوي مسيرته الفنية في منتصف السبعينات وشكّل منذ بدايته حالة خاصة بحضوره المُلفت وموهبته اللامعة، وشهد تألق سريع منذ أن وضع قدمه على سجادة الشهرة، ولكن بدأ أن يذاه صيته ويزداد عليه الطلب بين المنتجين والمخرجين والجمهور في بداية الثمانينات، بعدما شارك في فيلم «المشبوه» مع الزعيم عادل إمام.

فاروق الفيشاوي يدمن الهيروين

وعاش فاروق الفيشاوي فترة كبيرة مدمن للهيروين، وتحدثت زوجته الفنانة سمية الألفي عن إدمانه الذي كان سبب رئيسي في انفصالهما، رغم حبها الشديد له.

واعترف الفيشاوي بإدمانه للمخدرات في عام 1987، عندما خرج ليحذر الجمهور وخاصة الشباب من خطورة هذا الأمر، لكنه توقف عنه وبدأ في خوض رحلة للتعافي منه بعدما وصف نفسه ب«عبد الهيروين».

إصابة فاروق الفيشاوي بمرض السرطان

وأصيب فاروق الفيشاوي بمرض سرطان العظام قبل وفاته، مؤكدا أنه اكتشف المرض عن طريق الصدفة وسوف ينتصر عليه، ليرحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر يوليو لعام 2019.

رصيد فاروق الفيشاوي من الأعمال

قدم الفيشاوي خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 130 عملا دراميا وسينمائية، أبرزهم: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألنى من أنا، سرى للغاية، مطاردة فى الممنوع، غدا سأنتقم، حنفى الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردى، والمرأة الحديدية.