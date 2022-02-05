/677415/التربية-والتعليم-تعلن-موعد-تسلم-الأوراق-المطلوبة-للتقدم-لامتحانات-الثانوية-العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، اليوم السبت، أن المدارس الثانوى بدأت استلام أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، من الطلاب، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة وتشمل" طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم وصورة البطاقة الشخصية للطالب وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر وشهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها، و6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، و2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات، وايصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم وضع الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك، وتسليمها إلى المدرسة إضافة إلى إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتان منه، حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات)، ووصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيها، ووصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022، واكدت وزارة التربية والتعليم أن استلام الأوراق من الطلاب والاستمارة مستمر حتى مارس المقبل. وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 24 فبراير الحالى، آخر موعد للراغبين من طلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الجارى 2022، التحويل من الشعبة العلمية رياضيات إلى علوم والعكس، وقالت أنه يجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحاناتهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء أى فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتى الأحياء والجيولوجيا، كما حددت الوزارة 24 مارس 2022، آخر موعد لتسليم طلاب الثانوية العامة المنتظمين استمارة التقدم للامتحانات و7 أبريل لطلاب الثانوية العامة منازل.

مواعيد امتحانات الدور الأول

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022، وذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.