أول تحرك برلماني لمنع سرقة الكهرباء

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بالكارثة.

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وتساءل "رمزي" في طلب الإحاطة قائلاً :"كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟"، متهمًا الوزارة بالإهمال الشديد في هذا الملف، خاصة أن مبلغ الـ 3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء وذلك يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير وهنا تكمن الكارثة لأن المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولابد أن تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

نظم الكشف عن سرقات الكهرباء :

وطالب النائب إيهاب رمزي الحكومة باستحداث النظم والبرامج التي تكفل الكشف عن أي حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي او من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة و كالمواطن أيضا في حصول الاولى على مستحقاتها والثانى على خدمة بجودة عالية متسائلا : هل وزارة الكهرباء لدى القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائى؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها؟.

استرداد 3 مليار دولار من سرقات الكهرباء

وقال عضو مجلس النواب إن وصول قيمة سرقات الكهرباء إلى 3 مليارات جنيه يؤكد أن هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير متسائلاً عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء ؟ مع وضع قائمة سوداء لأمثال هؤلاء من ناهبي المال العام.