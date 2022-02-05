وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس العربية للتصنيع محاور مؤتمر مصر تستطيع في...

وزيرة الهجرة:"مصر تستطيع بالصناعة" حريص على تدعيم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتطوير الصناعة

رئيس العربية للتصنيع :

الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,السفيرة "نبيلة مكرم "وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .

تأتي تلك الزيارة في إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع المحاور الرئيسية الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تحمل عنوان: "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الانتاج الحربي والجهات المعنية، بالإضافة إلي تعزيز فرص التعاون بين العربية للتصنيع ووزارة الهجرة في عدد من المجالات ذات الإهتمام المشترك.

في هذا الصدد، قدمت وزيرة الهجرة الشكر للفريق "التراس" على التعاون المثمر في إطار التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وعقد ورش عمل لمناقشة مجالات الصناعة وتطويرها ,حيث تم عقد ورش عمل تضمنت الحديث حول صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات والتمويل الصناعي ، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة مخرجات وتوصيات ورش العمل استعدادا لإطلاق النسخة السادسة من "مصر تستطيع"، وتدعيم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتطوير الصناعة، والتأكد من تلبية محاور المؤتمر لتطلعات الوزارات والهيئات المعنية بالصناعة في التطوير وتحقيق نهضة أكبر، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، اننا حريصون على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج، ونظرائه‍م بالخارج، بما يحقق أفضل نتائج في المشروعات القومية، وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا، ولذلك نحرص على التواصل الدائم والمستمر مع كل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، والتي تشارك في فعاليات المؤتمر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات المؤتمر وسيتم دعوة الخبراء في مختلف المجالات الصناعية، لافتة إلى ان المصريين بالخارج لهم خبرات كبيرة في اكثر من مجال بقطاع الصناعة بكافة تخصصاتها وهو ما نستهدفه بالمؤتمر للإستفادة من هذه الخبرات وادماجها في عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر.

من جانبه , أعرب" التراس "عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وأكد "التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز مجالات الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل, من خلال الإستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

واضاف أن الهيئة وضعت إستراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا،

واشار رئيس العربية للتصنيع إن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حى على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة،, متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وإبتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.