عاجل- ضخ 1.7 مليون عبوة من دواء ميراج لعلاج حالات كورونا بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الشراء الموحد، توفير أدوية برتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمجان، مشيرة إلى أن التعاقد على الأدوية الجديدة المتعلقة بعلاج كورونا مسؤوليتها، وأنه سيتم توفير جميع الأصناف التى يتم إدراجها فى برتوكولات العلاج.





وقالت هيئة الشراء الموحد، إنه مؤخرا تم توفير وضخ أدوية "الميراج" و"مونوكلونال" كأحد أهم المستحضرات التى لها تأثير فعال فى مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية، مشيرة الى أنه تم ضخ مليون و700 ألف عبوة خلال العام الماضى من عقار ميراج الجديد لمواجهة الحالات التى تعانى من التهاب رئوى حاد بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبة قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة تسعى جاهدة من خلال مؤسساتها الرسمية إلى توفير جميع الأدوية الحديثة المتطورة التى توضى بها الهيئات العالمية، متابعا: "هناك ارتفاع نسبى فى أعداد إصابات كورونا وعلينا الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "قمنا بضخ وتوفير الأدوية الجديدة فى مستشفيات العزل وجميع أدوية برتوكول العلاج توصف تحت إشراف طبى للمريض"، مشيرا إلى أنه تم تحديث البرتوكول العلاجى للمرة السابعة وذلك لمواكبة التطور فى نتائج العلاج الجديد، لافتا إلى أن جميع الأدوية الجديدة متوفرة، منوهًا بأن الأدوية الجديدة تقلل من المضاعفات الخطرة لكورونا وسريعة المفعول، وأن ميراج متوفر بالمستشفيات الحكومية كعلاج قوى فى حالات كورونا التى تعانى من التهاب رئوى حاد.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، أن هناك ارتفاع فى نسب الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية، مناشدا المواطنين بالمبادرة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مضيفا أنه لم يعد هناك قوائم انتظار مطلقا، وكل من يسجل يحصل سريعا على اللقاح، ويمكن أن يحدد الوقت والمكان الذى يتناول فيه اللقاح، مؤكدا أن منظومة اللقاحات الإلكترونية تتيح العديد من المميزات للمواطنين تيسيرا وتسهيلا عليهم.