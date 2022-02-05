هيئة الرعاية الصحية: ورش عمل وبرامج تدريبية وخدمات طبية مستحدثة

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، بانعقاد الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (47)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير العمل ووضع الخطط المستقبلية مما يضمن استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية للهيئة مطابقة لأحدث المعايير العالمية.

وفى مستهل الاجتماع، بعث مجلس إدارة الهيئة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، كما أقر مكافأة استثنائية للأطقم الطبية والإدارية بمستشفيى الرمد التخصصى والزهور ببورسعيد لنجاحهم فى الحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، من حيث المبدأ، على إنشاء وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة بهدف دعم استراتيجيتها نحو التوسع فى الخدمات واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى عرض تقرير الأداء النصف سنوى خلال الفترة من "يوليو - ديسمبر" 2021، حيث تم تقديم 1,4 مليون خدمة طبية تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وكذلك تقديم 800 ألف خدمة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث.

واستعرض الاجتماع، إنجازات هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المذكورة، من تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة لها لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية، إضافة إلى تخصيص 6 قنوات لتلقى شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، والاستجابة لـ 95% من الشكاوى الواردة وجارى دراسة وحل المتبقى، إلى جانب مشاركة الهيئة فى معرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث 2022 والذى يدعم تحقيق استراتيجياتها الرامية نحو إدخال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى والديجيتال باثولوجى "التشخيص الرقمى للأورام" بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتابعت النشرة، بعقد الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل موسعة حول (إطار سينداى) للحد من الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وإطلاق برنامج تدريبى لرفع كفاءة وتنمية مهارات التمريض بالرعايات المركزة بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ولفتت، إلى إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامج تدريبى لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية من أطباء الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الأقصر، إضافة إلى استحداث خدمة فحص شرايين القلب والشريان الأورطى عن طريق الأشعة المقطعية بالصبغة بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد.

واستعرضت النشرة، نجاح إجراء 22 عملية قسطرة قلبية بمستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر خلال يومين فقط، وكذلك نجاح إجراء 80 عملية رمد متنوعة بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر خلال خمس أيام.

وأضافت، أنه تم استحداث عيادة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، علاوة على نجاح عملية قسطرة بالقلب لطفلة عمرها يوم واحد فقط بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، وكذلك نجاح عملية استئصال كلية ضامرة لطفل بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دورى أسبوعيًا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التى تمس المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها.

إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته.