جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعاون الدولى، عن تفاصيل التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها خلال عام 2021، فى قطاعات التعليم والتعليم العالى والتعليم الفنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.





تأتى تلك المشروعات فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بهدف دعم رؤية الدولة 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويلات تنموية بـ134 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تعليمية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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