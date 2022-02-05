/677400/بشرنا-بسلامته-مشاهير-الفن-يكثفوا-الدعاء-للطفل-ريان-في-اللحظات-الأخيرة-لإنقاذه

تنتفض قلوب الوطن العربي بأكمله، خلال اللحظات القليلة المتتالية وذلك بسبب المحاولات المستمرة لإنقاذ الطفل المغربي ريان والذي تبقى على خروجه لحضن والدته مسافة 3 أمتار فقط، ولكنها رغم ذلك تعد أصعب مراحل المختصين في عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان.

دوت الخليجيرصد دعم نجوم الفن للطفل المغربي ريان في اللحظات الأخيرة لإنقاذه

ويواصل نجوم الفن تكثيف دعائهم للطفل المغربي البالغ من العمر 5 سنوات، بعدم حل به واقعة أليمه، نتيجة سقوطه في بئر يبلغ عمقه 32 متر منذ ما يقرب من 5 أيام، واحتجازه به حتى الآن.

الراقصة دينا تناشد بتكثيف الدعاء للطفل المغربي ريان

ناشدت الراقصة دينا الجمهور والأصدقاء بتكثيف الدعاء للطفل ريان، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بطلب من كل اصدقائي و حبايبي تكثفوا الدعاء من أجل الطفل ريان كلنا نقول يا رب …. يا رب انت قادر على كل شئ. …. يا رب يا حنان يا منان رده لحضن أمه سالم غانم يا رب … اللهم كما أخرجت يونس من بطن الحوت ويوسف من البئر … أخرج ريان و رده الى اهله سالم».

احمد فلوكس: افهموا رسايل ربنا

وعلق أحمد فلوكس على واقعة الطفل ريان، موجها نصيحة صارمة للوطن العربي، فقال: «قصة الطفل ريان رساله من الخالق للبشريه اجتمع العالم من مشارق الارض ومغاربها بكل طوائفها على الدعاء لهذا الطفل ان يرده الله سالم لحضن والديه مازال فينا لين القلب والتوحد والتعاضد كما حثنا ديننا الحنيف......... افهمو رسايل ربنا فلو اتت الساعه لن ينفع مال ولا بنون ........ اجتمعوا و اتحدوا علي فهم رساله الله .... فهو الحق المبين ...رينا يخرجوا بالسلامة».

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وفاء الكيلاني

ودعمت وفاء الكيلاني الطفل المغربي ريان بالدعاء له، قائلة: «يارب بشرنا بسلامة ريان ويسر خروجه، وانت خوفه وفرح قلبه».

عمرو وهبة ومحمد فؤاد

في حين كتب الفنان محمد فؤاد، مرفقا صورة الطفل ريان: «االهم اكتب النجاة لابنها ريان»، واكتفى وهبة بالتعليق عن الحادث: «يارب نجيه وقويه».

الفنانة زينة

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «اللهم رده إلى حضن أمه سالما.. الطف به واكرمنا بكرمك وتقبل دعواتنا للطفل ريان.. اللهم ان استودعنا ريان عندك يارب يامن لا تضيع عنده الودائع»