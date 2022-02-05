/677398/القبض-على-صاحب-مستودع-تمويني-لبيعة-السلع-في-السوق-الحرة-بسوهاج

تمكنت اليوم الجهات الرقابية بمباحث تموين سوهاج بالتعاون مع مديرية تموين سوهاج في ضبط 2.5 طن سكر تمويني، و12 كرتونة زيت تمويني قبل بيعهم بالأسواق السوداء بحوزة مسؤول مركز لبيع المواد الغذائية، يدعى م ع، 37 عام، ويقطن بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

و أكد صاحب المستودع انه قامع بجمع تلك الكميات من اجل بيعها في الاسواق السوداء والتربح منها، بما يعد مخالفة صريحة للقانون المخصص لهذا النشاط.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة، وتم تحريز المضبوطات، وجارى العرض على جهات التحقيق المختصة للتحقيق في الواقعه.

جامعة سوهاج تكرم سائق لبلوغه السن القانونية

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، "جبريل أحمد محمد مصطفى "السائق بإدارة السيارات لبلوغه السن القانونية، وذلك بحضور كلا من المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، ومحمد نصر فراج نقيب العاملين، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير والجوده ، وأعضاء النقابة، وأسرة المكرم، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعى القديم .

وقال عبدالخالق أن الجامعة لا تنسى أبناءها المخلصين، وأن هذا التكريم فرصة رائعة لإظهار المودة والإمتنان لجهد وعمل سنوات طويلة لخدمة الجامعة، مؤكداً أن إدارة الجامعه تعى جيداً أهمية تكريمها لجميع العاملين، وتقيمها المستمر للجهود المبذولة، وإعطاء كل ذى حق حقه.

وأكد اشرف القاضى على أهمية التواصل مع العاملين في الجامعة للإستفادة من تلك الخبرات حتى بعد بلوغ السن القانونية للمعاش، مضيفا أن المكرم يمتلك صفات إيجابية عديده من كرم، ولباقة، وحسن الخلق، وطيبة القلب، وبشاشة الوجه.

وفي كلمات إمتلئت بالسعاده والإمتنان وجه "جبريل" كلمة شكر فيها الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وجميع رؤساء الجامعة السابقين، على ماقدموه من أجل نهضة وتقدم الجامعة، متمنياً من المولى عز وجل أن يمن عليه وزوجته بأداء فريضة الحج فهى اولى أمنياته فهى رفيقة الدرب، وأن يكرم إبنه الشيخ حماده إمام مسجد الجامعة بوافر الصحه، وأن يبعد الله عنه المرض ويحقق له جميع أمنياته.

الجدير بالذكر أن جبريل أحمدمحمد مصطفى من مواليد محافظة سوهاج، ٢فبراير ١٩٦٢، عين بالجامعة ٦يونيو ١٩٨٧ بإدارة السيارات بالجامعة .