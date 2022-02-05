/677396/الموقع-الالكتروني-لجامعة-سوهاج-يقفز-٢٢٨-مركز-في-تصنيف-ويباماتركس-العالمي-ويحتل-١٢١-عربيا-و١٠٨-افريقيا

اعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن تحقيق الموقع الالكتروني للجامعة ترتيبا متقدما بين الجامعات العالمية العربية منها والافريقية، وذلك وفقا لتصنيف ويباماتركس الاسباني والذي يهتم بالمواقع الإلكترونية للجامعات ومؤسسات التعليم، مقارنة بنفس ذات التصنيف من شهر يوليو ٢٠٢١، حيث قفزت الجامعة ٢٢٨ مركز بنسبة ٧.٢١%، واحتلت المرتبة ١٠٨ إفريقيا بعد تقدمها في التصنيف ٣٣ مركز، وتقدمت ٢٤ مركزا و اصبحت ١٢١ على مستوي الوطن العربي .

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

واضاف الدكتور محمد حشمت مدير مركز المعلومات، أن الجامعة أصبحت في المركز ٤٩ علي مستوي جامعات شمال أفريقيا، والمركز ٢٨٣ علي مستوي الشرق الأوسط وذلك وفقا لمؤشر ويب ماتريكس العالمي إصدار يناير ٢٠٢٢ ، مشيرا إلى أن هذا التقدم بمثابة مؤشر جيد يعكس مستوي تقدم الجامعة في تقديم خدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

.والجدير بالذكر بأن مؤسسة ويب ميتريكس الإسبانية تعلن تقييمها لأكثر من 22 ألف جامعة ومؤسسة للتعليم العالى حول العالم كل ستة أشهر، ويعتمد التقييم على أربعة معايير مهنية :-

1- معيار الحجم (size): وهو عدد صفحات موقع الجامعة الالكتروني التي يتم تداولها عبر محركات البحث الأربعة وهي (Google, Yahoo, Live Search, Exalead).

2- معيار الرؤية (visibility): ويقصد به عدد الروابط الخارجية (ومنها البحوث العلمية) التي لها رابط على موقع الجامعة ويتم الحصول على هذه المعلومات من محركات البحث (Yahoo Search, Live Search, Exalead).

3- معيار الملفات الغنية (rich files): حيث يتم حساب عدد الملفات "الالكترونية" بأنواعها المختلفة والتي وتنتمي لموقع الجامعة عبر محرك البحث Google.

4- معيار الأبحاث (scholar): حيث يتم حساب عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا تحت نطاق موقع الجامعة والتي يأخذها من Google Scholar

الوكالة الأمريكية يتفقد مشروع صرف صحى الشوكا بمركز طما بسوهاج

على جانب اخر اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه تفقد صباح اليوم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والجارى تنفيذه بقيمة ٤.٥ مليون دولار والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ الف نسمة. واكد رئيس مياه سوهاج فى الاجتماع الذى عقد على هامش الجولة التفقدية على ضرورة الانتهاء خدمة جميع المواطنين بالقرية هذا بالاضافة الى الالتزام بتنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المخطط له والمقرر الانتهاء منه فى سبتمبر ٢٠٢٢ لخدمة اهالى قرية الشوكا وتحقيق رضا المواطنين.