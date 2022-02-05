/677391/الطف-به-واكرمنا-زينة-تطلب-الدعاء-للطفل-المغربي-ريان

تفصلنا لحظات قليلة على خروج الطفل المغربي ريان البالغ من العمر 5 سنوات، والذي شغل جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بعد سقوطه في بئر على عمق 32 متر، ومر على وجوده داخل البئر ما يقرب من 4 أيام حتى الآن.

دوت الخليجيرصد رسالة الفنانة زينة للطفل ريان المغربي المنتظر خروجة من البئر

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مطالبة الدعاء للطفل المغربي ريان: «اللهم رده إلى حضن أمه سالما.. الطف به واكرمنا بكرمك وتقبل دعواتنا للطفل ريان.. اللهم ان استودعنا ريان عندك يارب يامن لا تضيع عنده الودائع».

عمليات انقاذ الطفل ريان تدخل مراحلها الاخيرة

الجدير بالذكر، انه تشهد هذه الاونة قيام قوات الإنقاذ المدني بحفر بئر موازية بحذر شديد بسبب هشاشة التربة، كما تقوم بتزويد الطفل بالأكسجين عبر قناع تم إنزاله إليه لكن محاولاتها لتزويده بالمياه واللبن فشلت لعدم قدرة الصغير ريان على تحريك جسمه بسبب إصابته بجروح بعد سقوطه في البئر، كما أن يغيب عن الوعى على فترات متقطعة.

أزمة زينة الصحية

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بنبأ تعرض الفنانة المصرية زينة، لوعكة صحية شديدة، بعد أن طالبت جمهورها بالدعاء لها ولأسرتها بسبب دور برد، ليتنبأ الجمهور بإصباتها بفيروس كورونا المستجد.

ظهرت زينة في فيديو، نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية، قائلة: « مش قادرة أفتح عنيا،عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار».

لتنهال التعليقات على زينة، بضرورة التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا والذي تظهر أعراضه مؤخرا، على هيئة دور برد شديد، مع تكسير في عظام الجسد.

حقيقة إصابة زينة بفيروس كورونا

وتواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة زينة ليطمئن على حالتها الصحية ويكشف حقيقة إصابتها بكورونا، وقالت في تصريح خاص : "لا مش كورونا الحمد لله".

وتابعت مطالبة الدعاء لها ولأولادها قائلة: "دعواتكم بقي بإذن الله ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يارب".