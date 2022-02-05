/677404/وزيرا-السياحة-والاتصالات-يتابعان-الموقف-التنفيذى-لرفع-كفاءة-سرعات-الإنترنت-بالمنشآت-الفندقية

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف على أخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية ، خاصةتلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع و العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ « COP27 »,

دوت الخليج

وذلك فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية السياحية وسرعات الإنترنت فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر 2020.

الانتهاء من رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أعمال فى هذا الشأن ومناقشة بعض المشكلات التى تم مواجهتها أثناء عملية التنفيذ وإيجاد الحلول المثلى مع وضع نقاط أساسية لإسراع منظومة العمل والانتهاء من رفع كفاءة سرعات الإنترنت بالمنشآت الفندقية بكافة أنواعها ووفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا وخاصة تلك الموجودة فى مدينة شرم الشيخ للوصول بها الى المستويات المثلى كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف ال COP 27 بما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق و إبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحى المصري.

مستجدات الأعمال بمشروعات التحول الرقمى

كما تطرق الاجتماع لاستعراض، أخر مستجدات الأعمال بمشروعات التحول الرقمى لوزارة السياحة والآثار والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، و نظام إدارة النظم الجغرافية، و ربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة سرعات الإنترنت والذى يستهدف 40 متحف وموقع أثرى مفتوحين للزيارة على أن يتم البدء بالمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والاثار لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب، بالمواقع الاثرية و المتاحف لتحسين تجربتهم اثناء الزيارة بالإضافة الى تأهيلها للسياحة الميسرة.

الى جانب استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الواقع المعزز، وتسجيل الآثار، فضلا عن إدراج خدمات وزارة السياحة والآثار على بوابة مصر الرقمية. حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، و احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات و قيادات من الوزارتين.