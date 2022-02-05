الأهلي أمام مونتيري.. التشكيل المتوقع للأحمر: «أفشة والشحات وطاهر» فى الهجوم

يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي إف سى مونتيري المكسيكي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي خلال مشاركته السابعة في مونديال الأندية.

ويتوقع تشكيل الأهلى أمام مونتيري المكسيكي مكونا من:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة ولويس ميكيسوني وحسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

ويعد الأهلي نادي القرن في إفريقيا هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.