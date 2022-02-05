محافظ القاهرة يتفقد أعمال التوسعات بنفق الزهراء (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال التوسعات الجارية بنفق زهراء المعادى والذى يربط المعادى بزهراء المعادى والاتوستراد ضمن الأعمال التى تنفذها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة؛ لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.





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