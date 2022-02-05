توجيهات «التنمية المحلية» بعد زيادة البنزين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.







ووجه شعراوى، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا.

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