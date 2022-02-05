الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح جمعية مراكز (هيلمهولتز) البحثية الألمانية، والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين (طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) حول العالم، والتى تختص بعلوم المعلومات، وتخزينها، ومعالجتها للعام الدراسى 2022/2023.





وأفاد التقرير، أن المنح التى تقدمها جمعية (هيلمهولتز) لمراكز الأبحاث الألمانية تتيح الفرصة أمام الباحثين؛ لإقامة بحثية قصيرة الأجل ممولة بالكامل بأحد مراكز (هيلمهولتز) الثمانية عشر، وتتراوح مدة المنحة من شهر إلى ثلاث شهور.

وأضاف التقرير، أن الهدف من المنحة هو تمكين التعاون البحثى الجديد، وتعزيز تبادل المعرفة، واستكشاف موضوعات بحثية جديدة أو ناشئة فى مجال علوم المعلومات والبيانات.

وأوضح التقرير، أن المنحة تخاطب الباحثين فى كافة الأوساط الأكاديمية والصناعية، والتى ترتبط أبحاثهم ارتباطًا وثيقًا بالمعلومات التطبيقية وعلوم البيانات، وتقوم أكاديمية (HIDA)، وهى أكبر شبكة تدريب للدراسات العليا فى ألمانيا فى مجال المعلومات وعلوم البيانات، بدعم المنح المقدمة من جمعية هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية.

ولفت التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15 مارس 2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الآتى من هنا

ومن جانب آخر، أعلنت المنظمة الأوروبية للقانون عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة، وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.

وأشار التقرير أن هذه المنح تعد فرصة؛ للحصول على لقب خاص مع الاعتراف الدولى الذى يمكن يؤهل لوظيفة فى الهيئات المؤسسية فى الاتحاد الأوروبى أو فى المنظمات الدولية أو فى شركات المحاماة الكبرى التى تعمل على المستوى الأوروبى أو فى قطاعات مهمة من الإدارات.

وللإطلاع على كافة شروط التقدم، والتخصصات المتاحة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الآتى من هنا ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى التواصل، من خلال الإيميل التالى: [email protected] علمًا بأن، الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.