/677381/بعرض-فيلم-تسجيلي-عن-مسيرته-تكريم-فاروق-فلوكس-بالمسرح-القومي-الأربعاء-المقبل

دوت الخليجيرصد تكريم فاروق فلوكس بالمسرح القومي

ويقام الحفل في يوم الاربعاء الموافق 9 من شهر فبراير، وذلك برعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تفاصيل تكريم فاروق فلوكس

ويستهل الحفل بعرض فيلم تقديمي يتضمن السيرة الذاتية للفنان الكبير، وإهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء فاروق فلوكس.

نبذة عن الفنان الكبير فاروق فلوكس

فاروق توفيق صالح ممثل كوميدي مصري، من مواليد 21 يونيو 1940، حصل على بكالوريوس هندسة. عمل في السينما والمسرح والتلفزيون وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين. وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.، وهو والد الفنان أحمد فلوكس.

بدأ فلوكس مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها اعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية "سيدتي الجميلة" المقتبسة عن مسرحية "بيجماليون" لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيها شهرياً.

أعمال فاروق فلوكس

قدم فلوكس العديد من الأعمال الفنية الرائعة، فكانت من أهم مسلسلاته: "الزيني بركات"، "البراري والحامول"، "رأفت الهجان" ، "دموع في عيون وقحة" ، "عائلة الحاج متولي".

وشارك في مسرحيات: "الواد سيد الشغال" و"خيل الحكومة"، و"سيدتي الجميلة".

بينما الأفلام: "برج العذراء" و"الراقصة والسياسي".

أحمد فلوكس يدافع عن دليلة

من ناحية أخرى، دافع أحمد نجل الفنان فاروق فلوكس عن الفنانة دينا حسن الشهيرة بـ دليلة، بعدما أثير الجدل حولها منذ يومين، بسبب فيديو نشرته قناة الجزيرة، تيبن من خلالها أنها تسئ لفنانات مصر.

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ـنا مكنتش حابب اتلكم نهائي عن اي حاجة تخص الشغلانه دي بس ماقدرش اشوف افتري قصاد عيني و مش افتري بس لا ده كمان تعريض عشوايى مبني علي عشوايه السان نفسه مش مصدقها و عارف انها كدب”.

وتابع: “ يعني البت تعافر و كمان تقاضيه، بما اني كنت في المهنه دي ٢٠ سنه انا اللي هارود .... اه المهنه دي و كل ما له علاقه بالفن كده و بيطلعوا أمنا، علشان ننجح الاقليل جدا منهم .... حتي الراجل لو ماشلش الشنطه و باس الايادي و طبعا مش محتاج اقولك الباقي مش هايبقي”.

واختتم: “لو سمحتم اي حد يعرفها يوصلها ليا فورا ... و ده تحدي بيني و بين كل السوق و كل ما لهو علاقه و وعد مني لو مكنش اللي جاي زمن المحترمين مكنش راجل ..... اما د اشرف فا نصيحه ليك .... انت محتاج تقعد مع نفسك شويه و من الواضح ان ده المفروض من الفتره”.