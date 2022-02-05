/677380/تاريخ-مواجهات-مصر-والسنغال-قبل-مباراة-الغد-فى-نهائي-أمم-إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراته غداً الأحد، أمام نظيرة السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات مصر والسنغال

التقي المنتخبين في 13 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 4 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

دأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.

مصر ضد الكاميرون

ودخل تريزيجيه بدلاً من عمرو السولية مع بداية الشوط الثاني، وتحسن أداء منتخب مصر، وهدد مصطفى محمد مرمى الكاميرون برأسية في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 56 شهدت أخطر فرص منتخب مصر بعد خطأ من دفاعات الكاميرون، ليتفرد محمد صلاح بمرمى أونانا، ولكن يقطع الكرة من صلاح بنجاح.

وظلت معظم أوقات المباراة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين سوا على فترات.

وفي الدقيقة 85 دخل إمام عاشور بدلاً من عمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين بدلاً من محمد النني.