الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والصغرى في القاهرة 10 درجات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت، يشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3 .