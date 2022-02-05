متابعة استعدادات مشاركة مصر في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، يوم 3 فبراير الجارى، مع ألكسندر ستوجلف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس الروسية، المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، حيث ناقشا الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر ضيفاً للشرف في فعاليات المنتدى، والمقرر عقده خلال شهر يونيو 2022.

وقد صرح السفير نزيه النجاري بأنه تم خلال الاجتماع متابعة ما تم إنجازه على صعيد الترتيبات اللوجستية والموضوعية الخاصة بالمشاركة المصرية، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بهذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس عن الترحيب بمستوى التنسيق القائم مع الجانب المصري، وتطلعه للمشاركة المصرية الهامة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج، والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمنتدى، وبما يعكس تميز العلاقات بين البلدين.