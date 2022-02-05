الصحة: تقديم الخدمات الصحية لــ 5 آلاف مواطن بالبحر الأحمر خلال أسبوع...

الصحة: عقد 83 ندوة تثقيفية و210 لقاءات للتوعية المجتمعية الصحية من شخص لشخص بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، في محافظة البحر الأحمر، ضمن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، الذي أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 83 ندوة تثقيفية إلى جانب 210 لقاءات، للتوعية المجتمعية من شخص لشخص، وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد .

وأوضح «عبدالغفار» أن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، شمل إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، ضمن المبادرات الصحية الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، إلى جانب القوافل المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي في كافة القرى والمراكز المستهدفة.

وتابع أن القوافل الطبية التي انطلقت بمحافظات صعيد مصر، شملت تخصصات (باطنة، جراحة، عظام، أطفال، أسنان، مسالك بولية، جلدية، أنف وأذن، صدر)، لانتفاع المواطنين بالخدمات الطبية المجانية التي تقدمها القوافل الطبية.

واستطرد أنه تم تقديم التوعية الصحية، من خلال فرق التواصل المجتمعي، التي تجوب محافظة البحر الأحمر، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية، والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة التي توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحثهم على الإسراع والتسجيل بالموقع الالكتروني لتلقي لقاح كورونا، فضلًا عن توعيتهم بمبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي.

وأكد تطعيم 3770 مواطنا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين، موضحًا أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية للمواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي ورفع المناعة المجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، توقيع الفحص الطبي على 1238 مواطنا بالمحافظة وتقديم العلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، تحت شعار (100 مليون صحة)، والتي تضمنت (مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي).

وتواصل وزارة الصحة والسكان، التوسع في حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة، والرد على استفساراتهم بشكل لحظي على أرض الواقع من خلال فرق التواصل المجتمعي، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.