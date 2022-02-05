الصحة: تطعيم 3770 مواطنا بالبحر الأحمر ضد كورونا خلال أسبوع التوعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، فى محافظة البحر الأحمر، ضمن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، الذى أطلقه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 83 ندوة تثقيفية إلى جانب 210 لقاءات، للتوعية المجتمعية من شخص لشخص، وذلك ضمن المشروعات التنموية التى تشهدها محافظات الصعيد.

وأوضح عبدالغفار، أن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، شمل إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان، ضمن المبادرات الصحية الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، إلى جانب القوافل المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعى فى القرى والمراكز المستهدفة.

وتابع أن القوافل الطبية التى انطلقت بمحافظات صعيد مصر، شملت تخصصات "باطنة، جراحة، عظام، أطفال، أسنان، مسالك بولية، جلدية، أنف وأذن، صدر"، لانتفاع المواطنين بالخدمات الطبية المجانية التى تقدمها القوافل الطبية.

واستطرد أنه تم تقديم التوعية الصحية، من خلال فرق التواصل المجتمعي، التى تجوب محافظة البحر الأحمر، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية، والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة، بما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة التى توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحثهم على الإسراع والتسجيل بالموقع الالكترونى لتلقى لقاح كورونا، فضلًا عن توعيتهم بمبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد تطعيم 3770 مواطنا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين، موضحًا أن فرق التواصل المجتمعى قدمت التوعية للمواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعى ورفع المناعة المجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، توقيع الفحص الطبى على 1238 مواطنا بالمحافظة وتقديم العلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تضمنت "مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثى الولادة، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى".

وتواصل وزارة الصحة والسكان، التوسع فى حملات التوعية الصحية، لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة، والرد على استفساراتهم بشكل لحظى على أرض الواقع من خلال فرق التواصل المجتمعى، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.