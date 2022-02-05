عاجل.. السيسى يلتقى رئيس أوزبكستان على هامش زيارته للصين

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، مع شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان، وذلك على هامش زيارته إلى بكين.



جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، مع شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان، وذلك على هامش زيارته إلى بكين. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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