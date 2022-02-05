/677378/قبل-8-أيام-من-موعد-الانطلاق-تذاكر-حفل-عمرو-دياب-بالمنارة-تقترب-من-النفاذ

أوشكت أسعار تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب على الانتهاء، إذ انه من المقرر أن يحييه على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم 11 فبراير الجاري.

دوت الخليجيرصد انتهاء أسعار تذاكر عمرو دياب في حفله بالمنارة

وتتراوح أسعار تذاكر حفل الهضبة كالاتي: سعر الفئة الأولى 2500 جنيه مصري، و الفئة الثانية طرحت بمبلغ 800 جنيه مصري أما الفئة الثالثة والأخيرة فطرحت بمبلغ 500 جنيها مصريا.

نفاذ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب قبل 8 أيام

وبرغم تبقى 8 أيام على انطلاق حفل الهضبة في مركز المنارة، إلا أن تذاكر الفئتين الأولى والثانية قد نفذت ولم يتبقى سوى الفئة الثالثة.

شروط حفل الهضبة بالمنارة

ولم تكن شروط عمرو دياب كثيرة هذه المرة في حفلاته اذ اقتصر على شرط واحد من الجهة المنظمة للحفل وهي عدم دخول الأطفال أقل من 10 سنوات

رقصة نادرة لعمرو دياب مع نجله مصطفى

وكان قد ظهر الهضبة عمرو دياب، في فيديو نادر مع ابنه عبد الله، وهما يغنون ويتراقصون على أنغام أغنية يا أنا يا لا وسط أجواء من المرح مع عدد من الأصدقاء والمعارف، الأمر الذي جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة تويتر، بعدما بدأ جمهور الفنان في تداول الفيديو عبر حسابهم مشيدين بمثلهم الاعلى.

عمرو دياب تريند يوتيوب للأسبوع ال13

هذ وحقق عمرو دياب نجاحات ساحقة من خلال أغنيات ألبومه الجديد «عيشني د»، الذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأمر الذي جعله يتصدر التريند للاسبوع ال13 على التوالي.

واحتفل عزيز الشافعي بهذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كاتبا: عمرو دياب يتصدر يوتيوب، رغم عدم إتاحة أغانيه في مصر إلا بعد 40 من إصدارها.

الجدير بالذكر أنه، أشعل الهضبة عمرو دياب مدينة دبي، بحفل غنائي ضخم، شهد حضور عدد كبير من الجماهير من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك في يوم 15 من شهر يناير.

وقدم عمرو دياب عدد من المفاجأت داخل الحفل، من أهمها، دعوة مجموعة من صناع أغانيه للصعود الى المسرح وتحيتهم، حيث قدم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين الذين غنيا معه أغنية "انت الحظ".