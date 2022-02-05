الطفل ريان.. الأزهر يدعو له: ربنا يفرح العالم المغربى بعودته سالما لبيته

جدة - نرمين السيد - نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء بشأن الطفل المغربى ريان، وجاء نص المنشور كالآتى: "ندعو الله الذى يجيب المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل المغربى ريان، وأن يوفق قوات الإنقاذ لإنقاذه فى أقرب وقت ممكن، وأن يقر أعين والديه وأهله والعالم أجمع بعودته سالما معافى".





وتابع: "قلوبنا مع ريان أتوسل إلى الله الذى يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل ريان المغربي، وأن يعين فرق الإنقاذ على إنقاذه فى أقرب وقت، حتى يلم شمل أبيه وأمه وأهله والعالم أجمع مدهش فرحة رؤيته يخرج بصحة جيدة، و نسأل الله العظيم مجيب المضطرين أن يحمى الطفل ريان وأن يسعف عمال الإنقاذ فى إيصاله إلى بر الأمان فى أقرب فرصة". واختتم: "ربنا يخفف عن والديه، وأن يفرح العالم المغربى أجمع بعودته سالمًا إلى بيته".

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