تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي أمام فولهام.. والقنوات الناقلة

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يدخل مانشستر سيتي مباراته اليوم السبت، ضد فولهام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، و يستضيف ملعب الاتحاد اللقاء، في الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق مانشستر سيتي ضد نظيرة فولهام في تمام الساعة 5 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

الجدير بالذكرأن مانشستر سيتي ظل في هذا المركز بعد فوزه على سويندون تاون 4-1 ، فيما تأهل فولهام بعد فوزه على بريستول سيتي 1-0 في الجولة الثالثة.

أحداث مباراة مان سيتي وليستر سيتي

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

أهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.

عاد ليستر في نتيجة المباراة بالشوط الثاني ليقترب من التعادل بهدف، ولكن السيتي يواصل قطاره التسجيلي في المباراة.