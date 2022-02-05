/677370/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-مونتيري-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، لأولي مواجهاته في كاس العالم للأندية امام نظيرة مونتيري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي ضد فريق مونتيري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف، عبر قنوات SSC7 HD

فيما يسعي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، في تحقيق الفوز في أولي مشاركات الشياطين الحمر لتسهل مشوار البطولة علي جماهير القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

حكم مباراة الأهلي ومونتيري

واسندت اللجنة المنظمة للفيفا للطاقم المكون من: "الاسترالي كريس بيث كحكم ساحة، ومواطنيه أنطون شتشتينين، وآشلي بيكهام مساعد أول وثان، فيما جاء الفرنسي كليمنت توربين حكما رابعا".

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، بعد غد السبت في الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان.