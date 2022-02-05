مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة النادي الأهلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي ضد فريق مونتيري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف، عبر قنوات SSC7 HD

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب بوركينا فاسوضد نظيرة الكاميرون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي ضد فريق واتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مايوركا ضد فريق قاديش في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات مساءً beIN Sports HD 1

يخوض فريق أوساسونا ضد نظيرة إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي ضد بليموث أرجايل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق إيفرتون ضد فريق برينتفورد في تمام الساعة 5 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق مانشستر سيتي ضد نظيرة فولهام في تمام الساعة 5 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض توتنهام ضد فريق برايتون في تمام الساعة العاشر مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium