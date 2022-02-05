آخر اليوم.. اعرف نصائح «التنمية المحلية» للمواطنين بعد زيادة البنزين

جدة - نرمين السيد - نفى محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بـ"الراديو 9090"، زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل الجماعى بعد زيادة أسعار البنزين، مؤكدا أنه يوجد تكثيف للحملات من وزارة التنمية لضبط السائقين المخالفين للقرار.





وأضاف فى مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك توجيهات من وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، للمحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أى مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وقال صابر، إن وزير التنمية المحلية شدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وأوضح، أن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القاهرة.

ووجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.