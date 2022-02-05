/677368/محافظ-الجيزة-وكيلا-عن-كريمة-اسامة-الأشموني-وممثل-الأغلبية-وعابد-شهود-على-عقد-القران

شهد حفل زفاف كريمه النائب اسامه اﻻشموني حضور المستشار احمد سعد وكيل اول مجلس النواب واللواء احمد راشد محافظ الجيزة وكيلا عن العروسه والشهود علي عقد القران المهندس اشرف رشاد النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبية بمجلس النواب والشاهد الثاني معالي النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب.

دوت الخليج وعقد القران فضيلة الشيخ جابر طايع نائب وزير الاوقاف كما حضر الساده الافاضل اعضاء مجلسي النواب والشوري بمحافظة الجيزه وعدد من نواب من محافظات مصر. وتوجه الاشموني بخالص الشكر والتقدير للقيادات الأمنية بمحافظة الجيزة علي الحضور ولجميع الحضور وخالص الشكر للاهل والاحباب وعقبال عندكم جميعا. هذا وقرر مجلس النواب تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ فبراير، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد ٦ فبراير. كما تقرر تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية لتصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

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